Рафаэль Вики: «Манчестер Юнайтед» силен во всех аспектах
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
- «Юнайтед» силен во всех аспектах. Они отлично провели трансферную кампанию, и без того сильная команда стала еще сильнее. А скоро у них будет на одного классного игрока больше - вернется Златан Ибрагимович.
«МЮ» - фаворит группы. Это фантастическая команда, которая провела ряд хороших трансферов. На наш взгляд, это главный претендент на победу в группе, которая будет очень сложной. Команды подобрались что надо, — цитирует Вики официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится 12 сентября.
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