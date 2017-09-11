Рафаэль Вики: «Манчестер Юнайтед» силен во всех аспектах

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

- «Юнайтед» силен во всех аспектах. Они отлично провели трансферную кампанию, и без того сильная команда стала еще сильнее. А скоро у них будет на одного классного игрока больше - вернется Златан Ибрагимович.

«МЮ» - фаворит группы. Это фантастическая команда, которая провела ряд хороших трансферов. На наш взгляд, это главный претендент на победу в группе, которая будет очень сложной. Команды подобрались что надо, — цитирует Вики официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.