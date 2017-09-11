Гари Кэйхилл: Лига чемпионов всегда вызывает большие ожидания

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».

- Лига чемпионов всегда вызывает большие ожидания, это выдающийся турнир. В прошлом сезоне, когда я следил за матчами, я хотел принимать в них участие. «Челси» привык участвовать в этих матчах. Мы чувствуем, что возвращаемся туда, где и должны быть, где участвуют лучшие команды, и мы с нетерпением ждем возможности проверить себя ещё раз в матчах с ними.

Сказывается ли тот фактор, что у команд в других чемпионатах есть зимний перерыв? Кто знает, но мы полностью готовы конкурировать на этом уровне. Мы просто сосредоточены на том, что нам нужно делать, и хотим постараться по возможности дойти до поздних стадий турнира, — цитирует Кэйхилла официальный сайт лондонской команды.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.