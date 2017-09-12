Горди Дуайер: Это большая победа для «Динамо» и для фанатов

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:0).

— Забивать голы в этой лиге нелегко. Каждый раз мы создавали много голевых моментов. По ходу гостевой серии прибавляли от матча к матчу. Сегодня тоже проделали хорошую работу в атаке, исполнили более тридцати бросков и наконец смогли забросить три шайбы. Что ж, рады вернуться домой после долгого выезда и подарить болельщикам победу! Это большие три очка для нас и для фанатов! Мы сыграли как единое целое, но в то же время блеснули и индивидуальными действиями. Особенно хотелось бы отметить Юнаса Энрота и Джека Скилли. Эти парни оказали решающее влияние на ход встречи. Юнас сделал несколько ключевых сэйвов в ключевые моменты. Джек набрал три очка. Его звено смотрелось здорово, добавило энергии и силы, создавало возможности для взятия ворот, - приводит слова наставника официальный сайт «Динамо».

Добавим, что в следующем туре «Динамо» 13 сентября дома встретится с «Ладой».