Анвар Гатиятулин: Без голов невозможно выигрывать. «Трактор» подвела реализация
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (0:3).
— Без голов невозможно выигрывать. Создавали моменты, причем неплохие. Однако подвела реализация. Отсюда и поражение. Уже с первого периода основная нагрузка легла на три звена. Чувствовалось, что команду после второго гола требовалось остудить, поэтому взяли тайм-аут, успокоили, попросили показать свой хоккей. По самоотдаче претензий нет, - приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Динамо».
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