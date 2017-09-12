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Анвар Гатиятулин: Без голов невозможно выигрывать. «Трактор» подвела реализация

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (0:3).

— Без голов невозможно выигрывать. Создавали моменты, причем неплохие. Однако подвела реализация. Отсюда и поражение. Уже с первого периода основная нагрузка легла на три звена. Чувствовалось, что команду после второго гола требовалось остудить, поэтому взяли тайм-аут, успокоили, попросили показать свой хоккей. По самоотдаче претензий нет, - приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Динамо».

Матч

Динамо Мн - Трактор - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Скилле (Хауден), 12:18 (1:0). Лисовец (Фонтэйн, Скилле), 35:38 (2:0). Хауден (Скилле), 44:08 (3:0).

Место и дата

11 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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