Антонио Конте: Мы с нетерпением ждем матча «Карабахом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».

- Мы рады Лиге чемпионов и с нетерпением ждем этого матча. Моя работа заключается в том, чтобы думать на поле. Важно работать с моими игроками, чтобы выжать из каждого максимум. Не забывайте, что в начале прошлого сезона никто не думал, что «Челси» способен выиграть чемпионат.

Для меня неважно, если кто-то говорит, что мы не фавориты или что мы недостаточно сильны для этого турнира. Нам нужно сосредотачиваться на игре и стараться изо всех сил, — цитирует Конте официальный сайт лондонской команды.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.