Евгений Свечников: «Детройт» - лучший клуб, за который я мог играть

Форвард «Гранд Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

- Я хочу быть частью «Ред Уингз». Я не просто хочу попасть в команду. Я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав.

Я хочу сделать команду сильнее и сделаю для этого все, что смогу. Мне не на что жаловаться, знаете? Это лучший клуб, за который я мог играть, так что я готов делать все, что от меня попросят, — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне Свечников дебютировал в НХЛ, сыграв два матча за «Детройт», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 19-м номером.

В АХЛ на счету 20-летнего крайнего нападающего 51 (20+31) очко в 74 матчах регулярного чемпионата и 12 (5+7) очков в 19 матчах плей-офф.