СМИ: Денис Бояринцев может возглавить «Текстильщик» из Иванова
Источник: Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев возглавит «Текстильщик» из Иванова. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отметим, что Бояринцев сменит на этой должности Вадима Евсеева, который вернулся в тренерский штаб пермского «Амкара».
В 2014 году Бояринцев возглавлял дубль «Торпедо», а с 2016-го работал на должности главного тренера в новотроицкой «Носте».
Добавим, что «Текстильщик» занимает второе место в зональном турнире второго дивизиона.
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