СМИ: Денис Бояринцев может возглавить «Текстильщик» из Иванова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев возглавит «Текстильщик» из Иванова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что Бояринцев сменит на этой должности Вадима Евсеева, который вернулся в тренерский штаб пермского «Амкара».

В 2014 году Бояринцев возглавлял дубль «Торпедо», а с 2016-го работал на должности главного тренера в новотроицкой «Носте».

Добавим, что «Текстильщик» занимает второе место в зональном турнире второго дивизиона.