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СМИ: Денис Бояринцев может возглавить «Текстильщик» из Иванова

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев возглавит «Текстильщик» из Иванова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что Бояринцев сменит на этой должности Вадима Евсеева, который вернулся в тренерский штаб пермского «Амкара».

В 2014 году Бояринцев возглавлял дубль «Торпедо», а с 2016-го работал на должности главного тренера в новотроицкой «Носте».

Добавим, что «Текстильщик» занимает второе место в зональном турнире второго дивизиона.

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