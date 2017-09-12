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МОК: Лос-Анджелес отвечает всем требованиям к проведению Олимпийских игр 2028

Источник:  МОККомментарии

Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила, что Лос-Анджелес отвечает всем требованиям для проведения летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

- Лос-Анджелес предоставляет все необходимые гарантии для того, чтобы мы были уверены в том, что он может получить право на проведение Олимпийских игр на 11 лет вперед, - передает слова  председателя оценочной комиссии Олимпийских игр 2028 года Патрика Бауманна пресс-служба организации.

Добавим, что официальные и единовременные выборы места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 года состоятся 13 сентября в Лиме.

Ранее стало известно, что киберспортивные дисциплины могут стать частью соревновательной программы начиная с Летних Олимпийских игр 2024 года.

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