МОК: Лос-Анджелес отвечает всем требованиям к проведению Олимпийских игр 2028

Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила, что Лос-Анджелес отвечает всем требованиям для проведения летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

- Лос-Анджелес предоставляет все необходимые гарантии для того, чтобы мы были уверены в том, что он может получить право на проведение Олимпийских игр на 11 лет вперед, - передает слова председателя оценочной комиссии Олимпийских игр 2028 года Патрика Бауманна пресс-служба организации.

Добавим, что официальные и единовременные выборы места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 года состоятся 13 сентября в Лиме.

Ранее стало известно, что киберспортивные дисциплины могут стать частью соревновательной программы начиная с Летних Олимпийских игр 2024 года.