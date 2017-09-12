Нолан Патрик: Собираюсь сделать все, чтобы заработать место в составе «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик рассказал о подготовке к предстоящему сезону.

- Я чувствую себя более резким, мое катание стало лучше, я чувствую себя более сильным. После первой операции я чувствовал боль во время первой тренировки. На этот раз, когда я в июле впервые вышел на лед в лагере развития, боли не было совсем. Сейчас я просто набираю форму и чувствую ноги под собой. Во второй раз все было сделано верно, и я счастлив, что все осталось позади. Я довольно долгое время провел с этой травмой, но сейчас все уже в порядке.

Я собираюсь постараться и сделать все от себя зависящее, чтобы заработать место в составе. Моя главная задача - биться каждый день и работать на максимуме, - передает слова Патрика официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что 18-летний канадский центрфорвард подписал трехлетний контракт с «Флайерз». Напомним, на драфте НХЛ 2017 года «Летчики» выбрали Патрика под вторым номером.

Прошедший сезон Патрик отыграл в WHL за клуб «Брэндон Уит Кингз». Он набрал 46 очков в 33 матчах, после чего из-за травмы пропустил концовку регулярного чемпионата и плей-офф.

Ожидается, что нападающий сможет дебютировать в составе «Филадельфии» уже с предстоящего сезона.