Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Футбол  Челси- : -Карабах
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марк-Андре тер Штеген: Завтра «Барселоне» будет нелегко

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Мы начали этот сезон очень хорошо. В первых трех матчах мы забили девять мячей, ни разу не пропустив, это придаст уверенности кому угодно. Хотя завтра, конечно, нам будет нелегко, — цитирует Штегена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится 12 сентября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руй Витория: ЦСКА – сильный соперник, но мы готовы к игреГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.Марк-Андре тер Штеген: Буффон играет на невероятном уровне, будто ему все еще 30 летГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением о 39-летнем вратаре итальянцев Джанлуиджи Буффоне.Александр Бубнов: Ничья с «Бенфикой» будет для ЦСКА за счастьеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой».Антонио Конте: Мы с нетерпением ждем матча «Карабахом»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».Гари Кэйхилл: Лига чемпионов всегда вызывает большие ожиданияЗащитник «Челси» Гари Кэйхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».
Футбол
Гари Кэйхилл: Лига чемпионов всегда вызывает большие ожидания
Футбол
Рафаэль Вики: «Манчестер Юнайтед» силен во всех аспектах
Хоккей
Олег Знарок: Про «надо проще настраиваться на СКА» сказал на эмоциях
Футбол
Эусебио Ди Франческо: У нас есть задумки, как осложнить жизнь «Атлетико»
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штегенвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости