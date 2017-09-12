Марк-Андре тер Штеген: Завтра «Барселоне» будет нелегко

Марк-Андре тер Штеген: Буффон играет на невероятном уровне, будто ему все еще 30 лет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением о 39-летнем вратаре итальянцев Джанлуиджи Буффоне.