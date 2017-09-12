Марк-Андре тер Штеген: Завтра «Барселоне» будет нелегко
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- Мы начали этот сезон очень хорошо. В первых трех матчах мы забили девять мячей, ни разу не пропустив, это придаст уверенности кому угодно. Хотя завтра, конечно, нам будет нелегко, — цитирует Штегена официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится 12 сентября.
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