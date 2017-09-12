Мэтт Мюррей: Первым номером тебя делает игра, и пользу приносят действия, а не титулы

Вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей поделился мнением относительно того, что после ухода Марка-Андре Флери в «Вегас Голден Найтс» он является безоговорочным первым номером команды.

- Определения «первый номер» или «основной вратарь» - это только определения, которые используют медиа, чтобы расслабить вратаря, думающего, что он лучше партнера. Первым номером тебя делает игра. Пользу команде приносят действия, а не титулы, - передает слова голкипера «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.,

Добавим, что в минувшем сезоне Мюррей провел 47 матчей в составе «Питтсбурга» и выиграл 32 встречи при 92,3 процентах отраженных бросков.