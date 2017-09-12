Александр Бубнов: Ничья с «Бенфикой» будет для ЦСКА за счастье

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой».

- Проблемы ЦСКА? Если брать матч в Перми, то средняя линия должна оказывать большее давление на соперников. В Лиссабоне «Бенфика» будет играть первым номером. Посмотрим, какая реализация будет у ЦСКА.

Васин то не играет, то играет из-за постоянной ротации. Игнашевич и Василий Березуцкий хорошо сыграны, но сам факт того, что состав постоянно ротируется говорит о том, что происходят проблемы в обороне.

Будет ли ничья для ЦСКА за счастье? Да, на мой взгляд. «Бенфика» - фаворит. Ставлю на победу «Бенфики», - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что матч пройдет в Лиссабоне 12 сентября. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.