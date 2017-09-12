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Александр Бубнов: Глушаков - не просто рядовой игрок в «Спартаке»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник Денис Глушаков имеет особый статус для «Спартака».

- Продление контракта с Глушаковым? Наверное, у Глушакова нет хороших предложений от других команд. Это не просто рядовой игрок в «Спартаке». Он лидер, это буфер между русскими и легионерами, помощник тренеру. Он держит под контролем ситуацию в команде, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» согласился продлить контракт со «Спартаком» на три года.

Отметим, что нынешний контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 30 июня 2019 года.

Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» в июле 2013 года. Всего провел за красно-белых 117 матчей, в которых забил 15 голов. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России в прошлом сезоне и выиграл Суперкубок страны.

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