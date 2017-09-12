Марк-Андре тер Штеген: Буффон играет на невероятном уровне, будто ему все еще 30 лет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением о 39-летнем вратаре итальянцев Джанлуиджи Буффоне.

- Буффон - кумир всего мирового футбола. Он все еще играет на невероятном уровне, будто ему все еще 30 лет. Многие в его возрасте уже завершили бы карьеру. Но я надеюсь, что он будет играть еще в течение многих лет, — цитирует Штегена официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет 12 сентября на поле стадиона «Камп Ноу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.