Руй Витория: ЦСКА – сильный соперник, но мы готовы к игре

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

- Мы встречаемся с серьезным соперником, который хорошо выступает в гостях. У них хорошая линия обороны из трех защитников, которая легко может трансформироваться в пять игроков. Поэтому у нас могут быть определенные проблемы в атаке. Но мы готовы, мы хорошо изучили ЦСКА, - приводит слова тренера «Бенфики» пресс-служба лиссабонского клуба.

Напомним, что матч пройдет в Лиссабоне 12 сентября. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.