Никита Чернов: Дебют в РФПЛ получился скомканным
Защитник «Урала» Никита Чернов подвел итоги матча со «СКА-Хабаровск» в 9-м туре РФПЛ. Эта встреча стала для Чернова дебютной в чемпионате России.
«В первом тайме у нас все было хорошо, а когда забили гол, я поверил, что мой дебют будет удачным. Но в итоге он получился скомканным, так как нам не удалось выиграть. Если мы пропустили гол, значит оборона по-любому виновата. Но мы сделаем выводы. В следующих играх такого не повторится.
Хотелось выиграть сегодня, чтобы была какая-то отправная точка для будущих результатов. Но ничего страшного. Недобрали здесь — доберем в следующих играх», — приводит слова Чернова официальный сайт «Урала».
Матч
Урал - СКА-Хабаровск - 1:1 (0:0)
Голы
Чантурия 54 (1:0 - пен.). Федотов 75 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев, Чернов Н., Ароян, Евсеев (Манучарян, 78), Кулаков, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Димитров, Бавин, Бумаль
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Дедечко, Димидко, Габулов (Христов, 67), Баляйкин (Карасёв, 55), Черевко, Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Маркович
Предупреждения:
Ароян, 40 - Габулов, 40; Казанков, 44; Дедечко, 63
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция