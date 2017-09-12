Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Футбол  Челси- : -Карабах
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Чернов: Дебют в РФПЛ получился скомканным

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Защитник «Урала» Никита Чернов подвел итоги матча со «СКА-Хабаровск» в 9-м туре РФПЛ. Эта встреча стала для Чернова дебютной в чемпионате России.

«В первом тайме у нас все было хорошо, а когда забили гол, я поверил, что мой дебют будет удачным. Но в итоге он получился скомканным, так как нам не удалось выиграть. Если мы пропустили гол, значит оборона по-любому виновата. Но мы сделаем выводы. В следующих играх такого не повторится.

Хотелось выиграть сегодня, чтобы была какая-то отправная точка для будущих результатов. Но ничего страшного. Недобрали здесь — доберем в следующих играх», — приводит слова Чернова официальный сайт «Урала».

Матч

Урал - СКА-Хабаровск - 1:1 (0:0)

Голы

Чантурия 54 (1:0 - пен.). Федотов 75 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Данцев, Чернов Н., Ароян, Евсеев (Манучарян, 78), Кулаков, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Димитров, Бавин, Бумаль

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Дедечко, Димидко, Габулов (Христов, 67), Баляйкин (Карасёв, 55), Черевко, Никифоров, Казанков (Федотов, 74), Маркович

Предупреждения:

Ароян, 40 - Габулов, 40; Казанков, 44; Дедечко, 63

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Галиулин, Промес или Раванелли? Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛГалиулин, Промес или Раванелли? Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 9-го тура российской премьер-лиги.Угроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке ФорбсаУгроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке ФорбсаВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Бубнов: Глушаков – не просто рядовой игрок в «Спартаке»Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник Денис Глушаков имеет особый статус для «Спартака».Сухари Лунева, «юбилей» Прудникова, очередные 1:0 Карреры. Вся статистика 9 тураСухари Лунева, «юбилей» Прудникова, очередные 1:0 Карреры. Вся статистика 9 тура«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 9-м туре РФПЛ.Алексей Поддубский: Приятно, что забили первый гол на выездеГлавный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал выездную ничью с «Уралом» (1:1) в девятом туре чемпионата России.
Футбол
Александр Бубнов: Глушаков – не просто рядовой игрок в «Спартаке»
Футбол
Александр Бубнов: Ничья с «Бенфикой» будет для ЦСКА за счастье
Футбол
СМИ: Бояринцев может возглавить «Текстильщик» из Иванова
Хоккей
Евгений Свечников: «Детройт» – лучший клуб, за который я мог играть
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Никита Чернов
Никита Черноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости