Никита Чернов: Дебют в РФПЛ получился скомканным

Защитник «Урала» Никита Чернов подвел итоги матча со «СКА-Хабаровск» в 9-м туре РФПЛ. Эта встреча стала для Чернова дебютной в чемпионате России.

«В первом тайме у нас все было хорошо, а когда забили гол, я поверил, что мой дебют будет удачным. Но в итоге он получился скомканным, так как нам не удалось выиграть. Если мы пропустили гол, значит оборона по-любому виновата. Но мы сделаем выводы. В следующих играх такого не повторится.

Хотелось выиграть сегодня, чтобы была какая-то отправная точка для будущих результатов. Но ничего страшного. Недобрали здесь — доберем в следующих играх», — приводит слова Чернова официальный сайт «Урала».