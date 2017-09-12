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Сергей Шляпников: В сборной сложился интересный симбиоз

Источник:  ВТБ РоссияКомментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу, недавно ставшей чемпионом Европы, Сергей Шляпников рассказал о принципах формирования команды к Олимпиаде-2020.

«Руководство относится с пониманием. И в курсе всех дел. Мы общаемся, находим выходы из тех положений, которые у нас возникают. Мне говорят: да, у вас приоритет, пожалуйста. Возможность комбинировать с составом мне дают, что важно для тренера. Мы пытаемся сделать омоложение сборной, все рассчитать к 2020 году, чтобы получить боеспособную команду. Руководство понимает, что сразу команда не делается. Нужно время. Очень важно, что меня в этом плане поддерживают и дают работать на перспективу, иногда и в счет какого-то результата. Но мы ничего не получим, если не отдадим взамен. Нельзя получить, ничем не жертвуя. Можно решать локальные задачи теми силами, которые у нас есть. Но что мы получим через четыре года? Или мы будем потом за год делать новую команду? Естественно, речь сейчас не идет о чемпионатах мира или Европы, на них мы обязаны выступать в полную силу.

У нас есть талантливая молодежь, вот что главное! Клюка, Полетаев, Волков, Власов, Куркаев… Они чемпионы Европы, чемпионы мира. Эти ребята знают, как побеждать, хотят побеждать, что тоже очень важно. Мы вышли на Мировой лиге впервые за три года в «Финал шести» фактически молодежным составом. Они привнесли это в сборную — желание побеждать. Старшее поколение направляет, подсказывает, куда идти, что делать, нюансы волейбольные… А эти ребята добавляют своих эмоций. Я считаю, у нас складывается такой симбиоз — и интересный, и конструктивный. Интересная команда, интересная молодежь, теперь нужно ее сохранить и еще просматривать людей на перспективу, создавать запас прочности, чтобы у нас была не одна команда, а две или три. В России такие люди есть! И, наконец, у нас по-прежнему остается Мусэрский… Я думаю, что это проблема решаемая. Время, терпение — и вск будет хорошо! Я приезжал в Белгород, мы с Димой разговаривали, он мне сказал, что в будущем году будет играть за сборную», — приводит слова Шляпникова VTBRussia.

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