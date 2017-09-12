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Рафаэль Ахметов: За хорошую игру никто «Ладе» очков не даст

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Нападающий «Лады» Рафаэль Ахметов подвел итоги встречи в Санкт-Петербурге со СКА (1:3).

«Мы держали свою линию практически весь матч, играли строго в обороне, как и просил нас тренерский штаб. К сожалению, не удалось избежать удалений, о чем нас тоже предупреждали перед матчем. Недотерпели в третьем периоде, удаление на четыре минуты нас сильно подкосило. Играли мы неплохо, терпели, но чуть-чуть не хватило.

Мы все понимаем, что просто за хорошую игру очки нам никто не даст. Эта черная полоса должна прерваться. Если мы продолжим показывать хороший хоккей, то сможем ее переломить, и тогда результат придет», — цитирует Ахметова официальный сайт клуба.

Матч

СКА - Лада - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Бочаров (Ахметов), 5:17 (0:1). Прохоркин (Плотников), 36:21 (1:1). Дацюк (Ковальчук, Гусев), 46:24 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев), 48:27 (3:1).

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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