Станислав Черчесов: Не могу сказать, сколько в сборной неприкасаемых игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, есть ли в команде неприкасаемые игроки.



«Не могу сказать, сколько у нас неприкасаемых. В любой команде должен быть костяк. Не бывает такого, что кто-то хорошо сыграл — в сборную, а плохо сыграл — вон из сборной. Команда должна быть командой, и все, кто там играет, должны нести ответственность за результат. Ты несешь ответственность, если внутри понимаешь, что принадлежишь этой команде и она тебе не чужая.



На сегодняшний день Акинфеев — это не только номер один, но и капитан команды. Много хороших лет не вычеркнешь, но нужно свой уровень подтверждать. Игорь сегодня его опять подтверждает. И в Лигу чемпионов команда вышла, четыре раза на ноль сыграл, и хорошо играет в чемпионате. Поэтому у нас никаких сомнений на этот счет нет. То, что народ растет на позиции вратаря и других позициях, — мы этому только рады. При этом конкуренция конкуренцией, но все игроки должны быть коллегами», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».