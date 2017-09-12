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Сергей Гранкин: Несколько матчей и «Белогорье» разгонится

Источник:  ВК «Белогорье»Комментарии

Связующий «Белогорья» Сергей Гранкин прокомментировал победу над командой «Югра-Самотлор» (3:1) в стартовом матче чемпионата России и свой дебют за белгородский клуб.

«Честно скажу, после перехода в «Белогорье» впечатления у меня довольно новые. Первая партия получилась не сказать что нервная. Просто пока в чем-то еще есть недопонимание. Потом успокоились, и все стало получаться.

Сложно ли было найти взаимопонимание с новыми партнерами? Мы же играли вместе в сборной. Поэтому нужно было лишь вспомнить немного, чуть-чуть наладить взаимодействие. Ничего нового.

Доволен ли своими действиями? Пока, конечно, не совсем. После чемпионата Европы есть некоторая усталость, надо немного втянуться. Думаю, еще две-три игры, и мы разгонимся. Все будет отлично!» — приводит слова Гранкина официальный сайт «Белогорья».

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