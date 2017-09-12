Александр Радосавлевич: «Спартаку» нужно быть начеку с Таваресом

Бывший футболист «Томи» и сборной Словении Александр Радосавлевич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

«Марибор» — команда, которую можно обыгрывать. Но и для них «Спартак» — это клуб, в игре с которым набрать очки в группе вполне реально. В любом случае обеим командам не стоит ждать «легкой прогулки».

Таварес давно играет за «Марибор» и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба. В самые трудные для команды моменты бразилец очень часто приходит на помощь и забивает гол. Он может создать опасную ситуацию из ничего — с ним защитникам «Спартака» всегда нужно быть начеку. Маркос — ключевая фигура в составе соперников красно-белых», — цитируют Радосавлевича «Известия».