Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Спартак
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Базель
Футбол  Селтик- : -ПСЖ
Футбол  Бенфика- : -ЦСКА
Футбол  Бавария- : -Андерлехт
Футбол  Челси- : -Карабах
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Радосавлевич: «Спартаку» нужно быть начеку с Таваресом

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший футболист «Томи» и сборной Словении Александр Радосавлевич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

«Марибор» — команда, которую можно обыгрывать. Но и для них «Спартак» — это клуб, в игре с которым набрать очки в группе вполне реально. В любом случае обеим командам не стоит ждать «легкой прогулки».

Таварес давно играет за «Марибор» и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба. В самые трудные для команды моменты бразилец очень часто приходит на помощь и забивает гол. Он может создать опасную ситуацию из ничего — с ним защитникам «Спартака» всегда нужно быть начеку. Маркос — ключевая фигура в составе соперников красно-белых», — цитируют Радосавлевича «Известия».

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски ВРТ, Текстовая трансляция

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Угроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке ФорбсаУгроза для ЦСКА, разгром «Спартака» и новый российский клуб в списке ФорбсаВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Каррера, хватит русского Ваньку валять! Явите настоящего итальянца!Каррера, хватит русского Ваньку валять! Явите настоящего итальянца!Обозреватель «Советского спорта» объясняет, в чем единственный, но реальный шанс «Спартака» в Лиге чемпионов.Руй Витория: ЦСКА – сильный соперник, но мы готовы к игреГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.Марк-Андре тер Штеген: Буффон играет на невероятном уровне, будто ему все еще 30 летГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением о 39-летнем вратаре итальянцев Джанлуиджи Буффоне.Александр Бубнов: Глушаков – не просто рядовой игрок в «Спартаке»Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник Денис Глушаков имеет особый статус для «Спартака».
Футбол
Александр Бубнов: Глушаков – не просто рядовой игрок в «Спартаке»
Футбол
Александр Бубнов: Ничья с «Бенфикой» будет для ЦСКА за счастье
Футбол
СМИ: Бояринцев может возглавить «Текстильщик» из Иванова
Хоккей
Евгений Свечников: «Детройт» – лучший клуб, за который я мог играть
все новости
Марибор
Мариборкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Радосавлевич
Александр Радосавлевичвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости