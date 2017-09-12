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Андрей Кириленко: Победы России – это результат выполнения всех установок тренерского штаба

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил работу членов тренерского штаба в победах сборной России на Евробаскете-2017.

«Все наши победы на турнире, включая игру с Хорватией, – это великолепное выполнение «домашнего задания». Наш персонал, который отвечает за разбор тактики соперников, проделывает огромный объем работы. Денис Годлевский работает по 20 часов в сутки, отмечая слабые и сильные стороны конкурентов. Мои комплименты Денису – он вносит большой вклад в наши победы. Мы играем по четкому плану, делаем правильные акценты, уделяя внимание определенным игрокам. Это сразу же бросается в глаза», – приводят слова Кириленко «Известия».

Напомним, в 1/4 финалаЕвробаскета сборная России сыграет против команды Греции.

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