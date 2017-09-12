Виталий Мутко: Надеюсь, что ситуация с российскими спортсменами разрешится до старта зимнего сезона

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что ситуация с российскими спортсменами, которым не предъявляют обвинений, разрешится до старта этапов Кубка мира.

«Конечно, начинается зимний сезон, и нам бы хотелось, чтобы ситуация разрешилась до старта этапов Кубка мира, потому что многие спортсмены и так многое потеряли уже. Им не предъявляется никаких обвинений. А когда во главу обвинений заложены показания одного человека, это чревато субъективностью.

Позиция России Международному олимпийскому комитету представлена, мы открыты для сотрудничества, мы в принципе своими действиями показываем, что государство поддерживало чистый спорт и будет поддерживать. Но мы также защищали своих спортсменов и будем их защищать, если в их адрес будут выдвигаться необоснованные обвинения.

Спортсмен, который нарушает допинговые правила, должен быть наказан. Это всем понятно. Но не должно быть наказания без вины. Мы рассчитываем, что эта комиссия действительно закончит работу до старта зимнего сезона. Мы давали и готовы давать пояснения, сотрудничать, но параллельно мы перестраиваем антидопинговую систему по лекалам WADA. И я еще раз заявляю, что государство никогда не вмешивалось в деятельность этой организации и никогда такого не будет», - цитирует Мутко «Р-Спорт».