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Кришито продлит контракт с «Зенитом» до 2020 года

Источник:  TMWКомментарии

Как сообщает TMW, капитан «Зенита» Доменико Кришито хочет продолжить карьеру в петербургском клубе.

По информации источника, стороны близки к заключению нового соглашения, рассчитанного до 2020 года.

Напомним, действующий контракт 30-летнего итальянца рассчитан до 30 июня 2018 года. В сезоне-2017/18 Кришито принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. 

Всего за сине-бело-голубых Доменико провел 196 матчей, отметился 16 забитыми мячами и 22 результативными пасами. В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом России (2011/12, 2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015, 2016).  

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