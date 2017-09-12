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Дарио Шарич: Сборная России – одна из фаворитов Евробаскета

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич прокомментировал поражение от национальной команды России в 1/8 финала Евробаскета (78:101).

«Россия была сильнее по всем показателям, для нас это очень болезненное поражение. Решающей стала третья четверть матча, когда мы допустили много промахов, а ваша сборная реализовала практически все свои возможности – во многом благодаря действиям Алексея Шведа. Вы провели очень сильную игру и заслуженно идете дальше. Хочется пожелать сборной России удачи в четвертьфинале. На мой взгляд, Россия наряду с Испанией является главным фаворитом турнира», – цитируют Шарича «Известия».

Напомним, в четвертьфинале турнире россияне сразятся с командой Греции.

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