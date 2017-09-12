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Томас Бах: Надеюсь, комиссия Освальда представит результаты работы до начала зимних Кубков мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время исполкома организации в Лиме рассказал о том, когда ждет результатов работы комиссии Дениса Освальда.

Комиссия МОК под руководством Освальда занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Мы понимаем, что у комиссии Освальда очень много работы. Они упорно трудятся, и лично я надеюсь, что они предоставят некоторые результаты своей работы до начала этапов Кубков мира зимнего сезона», – приводит «Р-Спорт» слова Баха.

Отметим, что предварительный итог своей работы комиссия Освальда представит во время исполкома в Лиме. В рамках этого отчета будут названы конкретные даты готовности итогового отчета.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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