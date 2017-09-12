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Неманья Майдов: Школа дзюдо в России – одна из лучших в мире

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Сербский дзюдоист Неманья Майдов прокомментировал победу на чемпионате мира в Будапеште в категории до 90 килограмм.

- Неманья, за тебя переживали и болели в Сербии, других балканских государствах и даже России. Что чувствует человек, который подарил радость такому количеству своих поклонников?
- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить мою маму Биляну, отца и тренера Любишу, брата и спарринг-партнера Стефана, а также коллег из клубов «Рандори» и «Црвена звезда», всех моих болельщиков, - приводит слова Майдова «Российская Газета» - Они внесли неоценимый вклад в эту победу. Сейчас я ощущаю себя гармонично. Внутренний мир крайне важен для спортсмена, да и для любого человека. Накануне чемпионата я посетил монастыри: Хиландар на Афоне и Острог в Черногории. Вера в Бога, уверенность и поддержка дорогих тебе людей - это и есть величайшая сила.

- Как ты вообще оцениваешь организацию и проведение чемпионата «Будапешт-2017»?
- Спортивные соревнования проходили на высочайшем уровне. Участие в мероприятии Владимира Путина, открывавшего чемпионат, привлекло дополнительное внимание зрителей и в определенной степени мобилизовало всех спортсменов, в том числе и меня

- Ты многократно выходил на татами против российских дзюдоистов. Что ты можешь сказать про нашу школу дзюдо?
- На соревнованиях мне приходилось бороться более 20 раз с россиянами. Могу констатировать, что школа дзюдо в РФ одна из лучших и сильнейших в мире, а может даже и сильнейшая. Поэтому любая схватка с россиянами всегда требует максимальной концентрации. В настоящее время у россиян в каждой весовой категории есть 5 - 6 человек, способных стать чемпионами мира. Это произошло, в том числе и благодаря поддержке данному виду спорта со стороны президента России.

- Олимпийское «золото» - это предел мечтаний для любого профессионального спортсмена. Когда ты планируешь покорить и эту вершину?
- Я не остановлюсь, пока не завоюю «золото» Олимпийских игр. Будет ли это в 2020 году, на что я серьезно рассчитываю, или 2024 году, посмотрим. В настоящее время я нацелен на европейское и еще одно мировое «золото». У меня есть и другая мечта - встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним совместную тренировку, например, в Республике Сербской.

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