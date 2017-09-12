Алексей Игонин: «Зенит» пока сыроват

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от выездной встречи сине-бело-голубых с «Вардаром» в первом туре Лиги Европы.

«Зенит» не забивает в двух матчах подряд. Вспомним и ответную игру с «Утрехтом», когда голы дались колоссальным трудом. Причин несколько: отсутствие све­жести мысли, легкости в ногах и неидеальная сыгранность. Пока «Зенит» – сырая команда, которой для окончательного становления необходимо время. Надеюсь, голевая засуха прекратится уже в следующем матче с македонским «Вардаром». Правда, у меня есть опасение, что «Вардар» – не самый сильный раздражитель для «Зенита». Если бы в стартовом матче группового этапа Лиги Европы петербуржцам противостоял клуб с громким европейским именем, настрой был бы другим, а так, боюсь, разговоры о максимальном настрое так и останутся разговорами.



Еще один момент: на мой взгляд, Манчини не в полной мере использует ротацию состава. Анюков, Терентьев, Жирков, Нобоа, Полоз могли бы получать больше времени, особенно с учетом осеннего графика. По своему потенциалу «Зенит» должен дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы. А дальше до победы всего один шаг. Мы уже имеем опыт завоевания Кубка УЕФА, в клуб пришли амбициозные футболисты, следовательно, мы можем рассчитывать и на повторение успеха. ­Выиграть Лигу Европы в десятую годовщину завоевания Кубка УЕФА – что может быть лучше? В матче с «Вардаром» в Скопье «Зенит» столкнется с серьезным сопротивлением соперника. С другой стороны, появится возможность сыграть на быстрых контратаках», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».