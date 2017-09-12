Валерий Непомнящий: «Спартак» проявил себя с лучшей стороны в игре с «Рубином»
Бывший главный тренер
«Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре «Спартака» в матче девятого тура
премьер-лиги с «Рубином» (1:0) на «Открытие Арене».
«В игре против «Рубина» москвичи проявили себя с лучшей стороны. Команда Бердыева знает, что делать и как делать. За ней остался первый тайм. Клуб играл в несвойственной ему манере, не отдавая половину поля «Спартаку», остро играя в атаке. В матче против ЦСКА «Рубин» немного обескуражил армейцев, когда активно играли на половине поля соперника. Также получилось и в игре с подопечными Массимо Карреры.
Красно-белым отчасти повезло, так как им удалось забить быстрый мяч, а казанцам пришлось перестраиваться. «Спартак» не был командой, которая доминировала, но после гола появились разрывы между линиями «Рубина», провалы в центре поля, которыми футболисты московского клуба активно пользовались. По моему мнению, после гола Квинси Промеса чемпион превзошел соперника по скорости», – приводит «Газета.Ru» слова Непомнящего.
Напомним, единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
После девяти туров чемпионы России набрали 12 очков и занимает восьмое место.
В среду «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов матчем в гостях с «Марибором». Начало игры – 21:45 (мск).