Валерий Непомнящий: «Спартак» проявил себя с лучшей стороны в игре с «Рубином»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре «Спартака» в матче девятого тура премьер-лиги с «Рубином» (1:0) на «Открытие Арене».

«В игре против «Рубина» москвичи проявили себя с лучшей стороны. Команда Бердыева знает, что делать и как делать. За ней остался первый тайм. Клуб играл в несвойственной ему манере, не отдавая половину поля «Спартаку», остро играя в атаке. В матче против ЦСКА «Рубин» немного обескуражил армейцев, когда активно играли на половине поля соперника. Также получилось и в игре с подопечными Массимо Карреры.

Красно-белым отчасти повезло, так как им удалось забить быстрый мяч, а казанцам пришлось перестраиваться. «Спартак» не был командой, которая доминировала, но после гола появились разрывы между линиями «Рубина», провалы в центре поля, которыми футболисты московского клуба активно пользовались. По моему мнению, после гола Квинси Промеса чемпион превзошел соперника по скорости», – приводит «Газета.Ru» слова Непомнящего.

Напомним, единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

После девяти туров чемпионы России набрали 12 очков и занимает восьмое место.

В среду «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов матчем в гостях с «Марибором». Начало игры – 21:45 (мск).