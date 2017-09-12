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Виталий Мутко: Нужно понять, откуда гандболистки получили таблетку

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию с обнаружением мельдония в пробах гандболисток молодежной сборной России.

Напомним, ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время молодежного чемпионата Европы.

«В ситуации с гандболистками нужно, чтобы федерация спокойно разобралась в этой ситуации вместе со специалистами центра сборных команд, ФМБА. Девочки совсем молоденькие, я абсолютно уверен, что в этом случае имеются какие-то ошибочные действия персонала. К сожалению, скорее всего, налицо человеческий фактор. По этой проблеме все необходимые меры приняты, проведены соответствующие семинары, разъяснительная работа. Надо разбираться, что произошло. Если этот факт установлен, надо посмотреть, кто виноват, и они должны быть наказаны.

Сейчас есть возможность разобраться, откуда же они получили таблетку. Если сегодня еще врачи ФМБА продолжают… Старые запасы, что ли, у них… Мне сложно это понять. Самое главное, что это не какое-то смысловое нарушение допинга, чтобы кого-то обмануть. Я читал президента федерации, он грозится разобраться. Пусть разберется», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

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