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Бояринцев возглавил «Текстильщик»

Источник:  ФК «Текстильщик»Комментарии

Четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака» Денис Бояринцев стал новым главным тренером «Текстильщика» (Иваново).

После завершения игровой карьеры Бояринцев возглавлял молодежный состав «Торпедо» (2014-2015). А с 26 февраля 2016 года он входил в тренерский штаб «Носты» из Новотроицка.

Напомним, в премьер-лиге Бояринцев играл за «Рубин» (2003-2004), «Спартак», 2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011-2012). В 2004-2005 году он провел шесть матчей за сборную России.

Добавим, что ранее «Текстильщик» возглавлял другой бывший игрок «Спартака» – Вадим Евсеев, вернувшийся в тренерский штаб «Амкара». После восьми туров команда занимает восьмое место в дивизионе «Запад» ПФЛ, отставая на шесть очков от «Чертаново».

Дебют Бояринцева на посту главного тренера «Тектильщика» состоится 16 сентября в домашнем матче с «Велесом» (Москва).

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