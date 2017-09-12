Дмитрий Черышев: В Нижнем Новгороде должна быть команда РФПЛ

Российский тренер Дмитрий Черышев, являющийся послом чемпионата мира — 2018 от Нижнего Новгорода, рассказал о развитии футбола в волжском городе.

«Футбол – самый массовый спорт, уверен, после чемпионата больше детей начнут записывать в секции. Постепенно просыпается дворовый футбол, нужно, чтобы создавалось больше профессиональных школ и появилась футбольная академия. После чемпионата у нас будет отличный шанс развить футбол в нужном русле.



Если мы заинтересуем болельщика игрой, развлекательной программой перед матчем и в перерыве, то он, конечно, пойдёт на стадионы. У нас хороший и умный болельщик. У такого большого города, как Нижний Новгород, должна быть команда в Премьер-Лиге. Нужно создавать футбольную инфраструктуру и двигаться вперед. Во-первых, необходимо больше турниров, в которых ребята могут принять участие. Во-вторых, важно, чтобы перспективные игроки шли дальше – в академии.



В Нижнем Новгороде есть несколько групп болельщиков. К примеру, болельщики ФК «Нижний Новгород» и ФК «Волга». Моя мечта, чтобы они объединились. На региональном уровне они могут переживать за различные команды, но когда у нас есть клуб, играющий на профессиональном уровне, то нужно болеть за него. Футбол – это жизнь. Ты дышишь этим. Это адреналин. Когда перед игрой выходишь на поле и слышишь гимн России – это эмоции», — цитирует Черышева Welcome2018.