Аудиторы WADA прибудут 27 сентября в Россию для оценки РУСАДА
Источник: ТАССКомментарии
Аудиторы Всемирного
антидопингового агентства (WADA) прибудут в Россию 27 сентября
для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Российское антидопинговое агентство пройдет аудит с 27 по 29 сентября», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы WADA Мэгги Дюран.
Напомним, в июне WADA и независимый комитет по контролю за соответствием разрешили РУСАДА возобновить самостоятельное допинг-тестирование и запланировали полный аудит организации на сентябрь.
По итогам аудита 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле РУСАДА может быть полностью восстановлено в правах.
Добавим, что WADA приостановило деятельность РУСАДА в ноябре 2015 года в связи с ее несоответствием кодексу организации.
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