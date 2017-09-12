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Аудиторы WADA прибудут 27 сентября в Россию для оценки РУСАДА

Источник:  ТАССКомментарии

Аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Россию 27 сентября для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Российское антидопинговое агентство пройдет аудит с 27 по 29 сентября», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы WADA Мэгги Дюран.

Напомним, в июне WADA и независимый комитет по контролю за соответствием разрешили РУСАДА возобновить самостоятельное допинг-тестирование и запланировали полный аудит организации на сентябрь.

По итогам аудита 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле РУСАДА может быть полностью восстановлено в правах.

Добавим, что WADA приостановило деятельность РУСАДА в ноябре 2015 года в связи с ее несоответствием кодексу организации.

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