Назначены арбитры на матчи 10-го тура РФПЛ
Назначены судьи и инспекторы на матчи 10-го тура Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.
15 сентября (пятница)
«Арсенал» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
16 сентября (суббота)
ЦСКА – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Анжи» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
17 сентября (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Тосно» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Рубин» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
18 сентября (понедельник)
«Зенит» – «Уфа»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Локомотив» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).