Элементарное знание, которое поможет не набрать вес

Хорошие новости из мира науки. Ученые нашли причину, по которой люди переедают и предложили простой способ, как этого не делать.

Проблему легче предупредить, чем потом решать. Чтобы не бороться с лишними килограммами, лучше их не набирать. Как? Научиться управлять чувством голода и не прекратить беспорядочные перекусы.

Ученые университета Шеффилд Холлэм выяснили: человек, уверенный, что съел много, чувствует себя сытым дольше. 26 человек два утра подряд получали одинаковые омлеты из трех яиц. Но им сообщили, что в первом- два яйца, во втором- четыре. Исследования показали, участники, уверенные, что съели омлет с меньшим количеством яиц, раньше начинали чувствовать голод и съедали в течение дня намного больше.

Сотрудники Университета Тасмании выяснили, что чаще всего нас тянет перекусывать из-за других людей. Более 60 человек ответили на вопросы о здоровом питании и в течение двух недель пользовались специальным приложением, которое иногда- неожиданно- издавало звуковые сигналы. Добровольцы фиксировали все приемы пищи и записывали все факторы, подталкивающие их к перекусу. И чаще всего по свидетельству специалистов перекусывать добровольцев заставляло присутствие находящихся рядом других людей, а не звуковые сигналы и даже не находящийся рядом фастфуд.