«Барселона» представила третью форму бордового цвета (фото)

В день стартового матча в Лиге чемпионов «Барселона» представила третью форму. Она полностью выполнена в бордовом цвете с темно-бордовыми узорами.

На плечи и боковые стороны футболки нанесена яркая оранжевая полоса. В этом же цвете выполнены номера и фамилии игроков. Кроме того, на спине и гетрах добавлено слово «Барса».

«Как игрок, выходя на поле, ты всегда хочешь выглядеть и чувствовать себя уверенно, чтобы показывать свой футбол, – заявил полузащитник команды Серхио Бускетс. – Я по-настоящему горд надевать новую форму, которая символизирует мой город и мою культуру. Новаторские решения и дизайн выводят ее на новый уровень».

Inspired by the city of Barcelona to illuminate the world

🔵🔴 Our 3rd kit now available #PLAYFREE pic.twitter.com/g6MzGguqiI