«Барселона» представила третью форму бордового цвета (фото)

В день стартового матча в Лиге чемпионов «Барселона» представила третью форму. Она полностью выполнена в бордовом цвете с темно-бордовыми узорами.

На плечи и боковые стороны футболки нанесена яркая оранжевая полоса. В этом же цвете выполнены номера и фамилии игроков. Кроме того, на спине и гетрах добавлено слово «Барса».

«Как игрок, выходя на поле, ты всегда хочешь выглядеть и чувствовать себя уверенно, чтобы показывать свой футбол, – заявил полузащитник команды Серхио Бускетс. – Я по-настоящему горд надевать новую форму, которая символизирует мой город и мою культуру. Новаторские решения и дизайн выводят ее на новый уровень».

Inspired by the city of Barcelona to illuminate the world

🔵🔴 Our 3rd kit now available #PLAYFREE pic.twitter.com/g6MzGguqiI — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 сентября 2017 г.

Добавим, что выездная форма «Барселоны» в этом сезоне представлена в голубом цвете.

Впервые «Барселона» сыграет в бордовой форме 27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».

Во вторник вице-чемпионы Испании примут «Ювентус» на «Камп Ноу». Начало матча – 21:45 (мск).