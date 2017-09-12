«Барселона» представила третью форму бордового цвета (фото)
В день стартового
матча в Лиге чемпионов «Барселона» представила третью форму. Она полностью
выполнена в бордовом цвете с темно-бордовыми узорами.
На плечи и боковые стороны футболки нанесена яркая оранжевая полоса. В этом же цвете выполнены номера и фамилии игроков. Кроме того, на спине и гетрах добавлено слово «Барса».
«Как игрок, выходя на поле, ты всегда хочешь выглядеть и чувствовать себя уверенно, чтобы показывать свой футбол, – заявил полузащитник команды Серхио Бускетс. – Я по-настоящему горд надевать новую форму, которая символизирует мой город и мою культуру. Новаторские решения и дизайн выводят ее на новый уровень».
Inspired by the city of Barcelona to illuminate the world— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 сентября 2017 г.
🔵🔴 Our 3rd kit now available #PLAYFREE pic.twitter.com/g6MzGguqiI
👀 @FCBarcelona’s third kit for 2017-18!#PLAYFREE— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 сентября 2017 г.
🔵🔴 pic.twitter.com/HDZSqiWgKa
Добавим, что выездная форма «Барселоны» в этом сезоне представлена в голубом цвете.
Впервые «Барселона» сыграет в бордовой форме 27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».
Во вторник вице-чемпионы Испании примут «Ювентус» на «Камп Ноу». Начало матча – 21:45 (мск).
Матч
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция