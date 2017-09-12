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«Барселона» представила третью форму бордового цвета (фото)

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

В день стартового матча в Лиге чемпионов «Барселона» представила третью форму. Она полностью выполнена в бордовом цвете с темно-бордовыми узорами.

На плечи и боковые стороны футболки нанесена яркая оранжевая полоса. В этом же цвете выполнены номера и фамилии игроков. Кроме того, на спине и гетрах добавлено слово «Барса».

«Как игрок, выходя на поле, ты всегда хочешь выглядеть и чувствовать себя уверенно, чтобы показывать свой футбол, – заявил полузащитник команды Серхио Бускетс. – Я по-настоящему горд надевать новую форму, которая символизирует мой город и мою культуру. Новаторские решения и дизайн выводят ее на новый уровень».

Добавим, что выездная форма «Барселоны» в этом сезоне представлена в голубом цвете.

Впервые «Барселона» сыграет в бордовой форме 27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».

Во вторник вице-чемпионы Испании примут «Ювентус» на «Камп Ноу». Начало матча – 21:45 (мск).

Матч

Барселона - Ювентус

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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