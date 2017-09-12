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Марко Асенсио: В «Реале» были удивлены переходом Неймара в «ПСЖ»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио рассказал о реакции «сливочных» на переход форварда сборной Бразилии Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Мы немного удивлены. Неймар был важным игроком «Барселоны», и нам непонятно, почему они не смогли его удержать», – приводит слова испанца Sky Sports.

Напомним, Неймар перебрался в чемпионат Франции за 222 млн евро.

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