Виталий Мутко: Российские клубы хорошо продвинулись в еврокубках

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от старта российских клубов в еврокубках.



«Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках. Мы играем в групповых турнирах, и это здорово. Это характеризует уровень нашей лиги, и эти позиции надо сохранять.



До сих пор сожалею о неудаче «Краснодара», но в целом все в порядке. Надеюсь, что сегодня хороший старт будет у ЦСКА. Я очень рад, что в подгруппах еврокубковых турнирах за наши команды играет много молодежи, много кандидатов в сборную. Это крайне важно для нас», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, сегодня ЦСКА проведет матч первого тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» на выезде, «Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.