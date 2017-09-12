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Виталий Мутко: Российские клубы хорошо продвинулись в еврокубках

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от старта российских клубов в еврокубках.

«Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках. Мы играем в групповых турнирах, и это здорово. Это характеризует уровень нашей лиги, и эти позиции надо сохранять.

До сих пор сожалею о неудаче «Краснодара», но в целом все в порядке. Надеюсь, что сегодня хороший старт будет у ЦСКА. Я очень рад, что в подгруппах еврокубковых турнирах за наши команды играет много молодежи, много кандидатов в сборную. Это крайне важно для нас», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, сегодня ЦСКА проведет матч первого тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» на выезде, «Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Голосование: Как завершится матч «Бенфика» – ЦСКА?

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