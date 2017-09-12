Жулио Баптиста сыграл за резервный состав «Болтона»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Реала» и сборной Бразилии Жулио Баптиста сыграл за резервистов «Болтона» в матче с «Куинз Парк Рейнджерс», сообщает BBC.

В составе соперников в этом матче принял участие 38-летний защитник Клинт Хилл, подписавший с «КПР» просмотровый контракт.

Отметим, что 35-летний бразилец тренируется с резервной командой «странников». Последним клубом Баптисты перед завершением карьеры был «Орландо Сити», за который он выступал в 2016 году.

Ранее двукратный победитель Кубка Америки и Кубка конфедераций выступал за «Севилью» (2003-2005), «Реал» (2005-2006, 2007-2008), «Арсенал» (2006-2007), «Рому» (2008-2010) и «Малагу» (2011-2013).