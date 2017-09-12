Евгений Гомельский: Сборной России по силам не только греки

Известный тренер Евгений Гомельский считает, что сборной России вполне по силам пробиться в полуфинал Евробаскета, победив команду Греции.

«Судя по игре, которая была показана с хорватами, нам по силам греки. И не только греки! Да, у них есть прекрасный центровой Бурусис, у них есть замечательные игроки задней линии – есть кому играть, одним словом. Но ни в коем случае нельзя их ни стесняться, ни бояться! Если сыграем с той же нацеленностью и таким же желанием, как вчера, можно добиться успеха», — приводит слова Гомельского «Р-Спорт».

Напомним, четвертьфинальный матч Евробаскета между сборными России и Греции состоится 13 сентября, начало в 18:45.