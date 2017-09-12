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Путин поздравил ФК «Тотем» с открытием спортивного центра

Источник:  Официальный сайт КремляКомментарии

Президент России Владимир Путин поздравил детский футбольный клуб «Тотем» с открытием нового многофункционального спортивного центра.

Путин считает, что открытие центра – это по-настоящему праздничное событие для воспитанников клуба.

«Мировые лидеры среди команд детских домов и школ-интернатов получили современную, удобную площадку для тренировок», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент отметил, что подобные комплексы должны объединять любителей футбола по всей стране.

«В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 это особенно важно, так как здесь формируются будущие команды», – отметил он.

«Тотем» – красноярский клуб, чемпион мира 2016 по футболу среди детских домов и школ-интернатов. В конце 2016 Владимир Путин дал поручение построить новый тренировочный комплекс для команды.

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