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Погорилая может выступить в Кубке России перед стартом в Гран-при

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая перед стартом в Гран-при может выступить на одном из этапов Кубка России.

19-летняя Погорилая пропустила контрольные прокаты сборной России в Сочи из-за травмы.

«Мы с тренером рассматриваем вариант выступления на втором этапе Кубка России. Этап Гран-при в Канаде в конце октября, и надо (до него) где-то стартовать, а, может, и не раз.

Я до Сочи неделю вообще не каталась, на сборе (в Сочи) исполняла прыжки, но не вышла на прокаты не из-за того, что была не готова, а просто из-за того, что неделю тренировок пропустила по причине старой травмы. Просто врезались друг в друга на катке с девочкой. Форма немного ушла, но я уже восстанавливаюсь», – приводит «Р-Спорт» слова Погорилой.

В этом сезоне Погорилая заявлена на этапы Гран-при в Канаде (27-29 октября) и США (24-26 ноября). Второй этап Кубка России пройдет 12-16 октября в Йошкар-Оле.

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