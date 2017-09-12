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Светлана Слепцова: Результаты у сборных России появятся, если сменить руководство СБР

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

На прошлом чемпионате мира в Австрии российские биатлонисты завоевали золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова во время видеоконференции Олимпийского комитета России в Youtube заявила, что можно достичь большего, если провести смену кадров.

«Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если поменяют руководство СБР. Я так считаю, потому что когда (руководителями) были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров, у нас были лучше результаты, чем сейчас. Сейчас СБР возглавляет Александр Кравцов, ему нужно было просто сохранить то, что создали Кущенко и Прохоров, но, к сожалению, у команд сейчас даже нет автобусов».

Биатлонистка также упомянула, что результаты у спортсменов будут лучше, если на них прекратится давление со стороны руководства.

Напомним, что Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры во время чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.

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