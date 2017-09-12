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Валерий Белов: На выездные матчи «Витязя» поедут почти все игроки

Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов заявил, что на пятиматчевый выезд команла отправится почти в полном составе.

«В этой домашней серии мы оказались в очень сложной ситуации. Много ребят поочередно заболевали, практически каждый день в лазарет поступало по два-три человека. Плюс в последнем матче Горак получил травму, практически больной играл Панков. Сегодня утром пришли еще не очень хорошие новости — небольшое сотрясение у Денежкина, заболел Романов.

Слава богу, игроки выбывали не на длительный период. Сегодня те, кто болел, уже тренировались. Надеемся, у Ромы Горака не такая серьезная травма, он поедет с командой на выезд. Романов останется, присоединится к команде, как только будет здоров. Летят на выезд практически все. Выглазов тренировался по индивидуальной программе, надеемся, он сыграет уже в Новосибирске. С Петраковым все нормально, он поедет на выезд.

Конечно, эта ситуация повлияла на нашу неудачную игру. Ребята делали все возможное. Небольшой осадок остался, потому что даже в этой ситуации могли зацепиться за игры и набирать очки. Впервые за все время работы сталкиваюсь с тем, что буквально за неделю больше половины команды заболевает или травмируется. Это тоже опыт, надо его пережить и сделать выводы», — цитирует Белова официальный сайт «Витязя».

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