«Атлетико» презентовал третий комплект формы (фото)
Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии
Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2017/18.
🆕👕 ¡Hazte con la tercera equipación para la 17/18 en nuestras tiendas oficiales!— Atlético de Madrid (@Atleti) 12 сентября 2017 г.
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Сегодня столичный клуб сыграет в 1-м туре против «Ромы». Игра состоится в Италии и стартует в 21.45 мск.
Отметим, что ранее третий комплект формы представила «Барселона».
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