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«Атлетико» презентовал третий комплект формы (фото)

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2017/18.

Сегодня столичный клуб сыграет в 1-м туре против «Ромы». Игра состоится в Италии и стартует в 21.45 мск.

Отметим, что ранее третий комплект формы представила «Барселона».

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