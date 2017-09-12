«Атлетико» презентовал третий комплект формы (фото)

Эусебио Ди Франческо: У нас есть задумки, как осложнить жизнь «Атлетико» Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».