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Сэм Эллардайс: Не готов вернуться в «Кристал Пэлас»

Источник:  Sky Sport News HDКомментарии

Экс-наставник «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс отказался возвращаться к работе в свой бывший клуб.

После отставки главного тренера «Кристал Пэлас» Франка де Бура, в прессе появилась информация о возвращении Эллардайса.

«Чтобы прекратить всевозможные спекуляции, хочу заявить, что я разговаривал с владельцем «Кристал Пэлас» и сказал ему, что не готов вернуться», – цитирует Эллардайса Sky Sports.

Напомнил, что 62-летний тренер покинул лондонский клуб по собственному желанию этим летом. «Кристал Пэлас» потерпел четыре поражения после четырех туров АПЛ, не забив при этом ни одного мяча.

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