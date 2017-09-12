Линден Вей: Решение о выступлении за сборную Казахстана принимается не одним мной
Принимать решение о получении казахстанского гражданства канадец Линден Вей планирует не ранее конца регулярного чемпионата. В июле нападающий подписал контракт с «Барысом» на один сезон.
«Это только мой первый сезон в
«Барысе», не нужно спешить, надо подождать. Тем более, что такое
решение (о выступлении за сборную Казахстана) принимается не одним мной, но и
федерацией. Согласен, это было бы здорово, но решать будет правильно не раньше
конца сезона. Сначала нужно посмотреть, как сложится мой первый год», – сказал Вей.
Олимпиада 2018 года пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане без участия игроков НХЛ.
«Не знаю, какие у меня шансы сыграть за сборную Канады на Олимпиаде. Меня приглашали в национальную команду на два турнира в августе, но я отказался, потому что хотел сфокусироваться на «Барысе», не хотел пропускать игры», – заявил Вей агентству «Р-Спорт».
Напомним, что форвард «Барыса» занимает
второе место в списке лучших бомбардиров Континентальной Хоккейной Лиги. На
счету Вея 13 очков (2+11) в 8 матчах регулярного чемпионата.