Линден Вей: Решение о выступлении за сборную Казахстана принимается не одним мной

Принимать решение о получении казахстанского гражданства канадец Линден Вей планирует не ранее конца регулярного чемпионата. В июле нападающий подписал контракт с «Барысом» на один сезон.

«Это только мой первый сезон в «Барысе», не нужно спешить, надо подождать. Тем более, что такое решение (о выступлении за сборную Казахстана) принимается не одним мной, но и федерацией. Согласен, это было бы здорово, но решать будет правильно не раньше конца сезона. Сначала нужно посмотреть, как сложится мой первый год», – сказал Вей.

Олимпиада 2018 года пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане без участия игроков НХЛ.

«Не знаю, какие у меня шансы сыграть за сборную Канады на Олимпиаде. Меня приглашали в национальную команду на два турнира в августе, но я отказался, потому что хотел сфокусироваться на «Барысе», не хотел пропускать игры», – заявил Вей агентству «Р-Спорт».

Напомним, что форвард «Барыса» занимает второе место в списке лучших бомбардиров Континентальной Хоккейной Лиги. На счету Вея 13 очков (2+11) в 8 матчах регулярного чемпионата.