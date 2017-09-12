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Александр Юдин: Любая команда может остановить СКА, если будет правильно играть

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от матча против «Лады» (3:1).

- Любая команда может остановить СКА, если будет правильно играть. «Лада» отлично играла один период и показала результат. Если команда будет держать строй, выполнять установку, то сможет «показать зубы». А так сумма состава у Олега Знарка большая, и всё зависит от того, как команда подходит к каждому матчу. Но у соперников не будет шансов против СКА, если они не будут выкладываться, словно в матчах плей-офф. Я говорил уже года два назад, что СКА должен всех обыгрывать в каждом матче, быть неудобным клубом для всей лиги и досрочно брать кубок Гагарина, что сейчас команда и делает. Чтобы это никому не нравилось, ни Москве, ни другим регионам в стране, - приводит слова Юдина «Чемпионат».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».  

Матч

СКА - Лада - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Бочаров (Ахметов), 5:17 (0:1). Прохоркин (Плотников), 36:21 (1:1). Дацюк (Ковальчук, Гусев), 46:24 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев), 48:27 (3:1).

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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