Александр Юдин: Любая команда может остановить СКА, если будет правильно играть

Бывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от матча против «Лады» (3:1).

- Любая команда может остановить СКА, если будет правильно играть. «Лада» отлично играла один период и показала результат. Если команда будет держать строй, выполнять установку, то сможет «показать зубы». А так сумма состава у Олега Знарка большая, и всё зависит от того, как команда подходит к каждому матчу. Но у соперников не будет шансов против СКА, если они не будут выкладываться, словно в матчах плей-офф. Я говорил уже года два назад, что СКА должен всех обыгрывать в каждом матче, быть неудобным клубом для всей лиги и досрочно брать кубок Гагарина, что сейчас команда и делает. Чтобы это никому не нравилось, ни Москве, ни другим регионам в стране, - приводит слова Юдина «Чемпионат».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ладу» со счетом 3:1. Счет в матче открыли гости шайбой Станислава Бочарова. Хозяева ответили точными бросками Николая Прохоркина, Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

После этой встречи петербуржцы занимают первое место Западной конференции, имея 25 очков и не проиграв ни одного матча. Тольяттинцы с 7 очками остались на предпоследнем месте Востока.

Следующий матч СКА проведет дома 13 сентября против «Автомобилиста», «Лада» в этот же день в Минске сыграет с «Динамо».