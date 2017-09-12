Владимир Лукин: МПК занимает конструктивную позицию в вопросе допуска российских спортсменов

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал о работе по допуску российских спортсменов до квалификационных соревнований перед Паралимпиадой-2018.

«Мы ведем переговоры. Когда нам сказали, что наши спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, но для этого нужна определенная частота допинг-тестирования, это практически означало отсутствие возможности выступить.

Мы сейчас ведем работу в этом направлении: пишем письма, конкретизируем ситуацию. Наши коллеги из рабочей группы (МПК) занимают в этом плане конструктивную позицию», – приводит «Р-Спорт» слова Лукина.

Напомним, на прошлой неделе Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение ПКР, при этом разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации перед Паралимпиадой-2018 под нейтральным флагом при условии прохождения спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед стартом.