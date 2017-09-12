Александр Кравцов: В положении Слепцовой ей простительны любые заявления

На прошлом чемпионате мира в Австрии российские биатлонисты завоевали золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.

Светлана Слепцова: Результаты у сборных России появятся, если сменить руководство СБР На прошлом чемпионате мира в Австрии российские биатлонисты завоевали золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.

В Чайковском завершился чемпионат мира по летнему биатлону. Его героиней стала Светлана Слепцова.

Слепцова: три золота на прощанье В Чайковском завершился чемпионат мира по летнему биатлону. Его героиней стала Светлана Слепцова.