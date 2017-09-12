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Александр Кравцов: В положении Слепцовой ей простительны любые заявления

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал заявление Светланы Слепцовой о том, что нужно сменить руководство СБР для достижения результатов.

«Пускай она делает заявления. Беременной женщине все простительно», - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, что Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры во время чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.

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